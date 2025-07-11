ハンドブレンダーやハンドミキサーなどの調理家電は何かと重宝しますが、キッチンのちょうどいい位置にコンセントがなかったり、使用中にコードが邪魔になったりといった不便な点も。そんな不便を解消するのが、トータルキッチンウエアブランドのツヴィリングより新しく登場したコードレス調理家電シリーズ「ZWILLING XTEND（ツヴィリング エクステンド）」です。シリーズにラインナップした「ハンドブレンダー」と「ハンドミキサ