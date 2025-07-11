¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦Æ°²èÅù¤ò¸µµ­»ö¤Ç´Ñ¤ë¡Û ¢£¥¢¥Ê¥í¥°È×¡ØOoochie Koochie¡Ù¤Ï¡¢ºß¸Ë¤¬Ìµ¤¯¤Ê¤ê¼¡ÂèÈÎÇä½ªÎ»¡ª ±üÅÄÌ±À¸¤ÈµÈÀî¹¸»Ê¤Î¥æ¥Ë¥Ã¥ÈOoochie Koochie¡ÊÆÉ¤ß¡§¥ªー¥Áー¥³ー¥Áー¡Ë¤¬¡¢12·î24Æü¤Ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØOoochie Koochie¡Ù¤Î¥¢¥Ê¥í¥°È×¤ò¥ê¥êー¥¹¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£ 1965Ç¯¤Ë¹­Åç¸©¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¡¢°é¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¶¦ÄÌÅÀ¤¬¤¢¤ë¤Õ¤¿¤ê¤Ç·ëÀ®¤µ¤ì¤¿¥æ¥Ë¥Ã¥È¤Ï¡¢¸Î¶¿¡¦¹­Åç¸©¤Ø¤Î²¸ÊÖ¤·¡¢¤Ò¤¤¤Æ¤Ï