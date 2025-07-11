【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ■「本当に大切に、2025年までいろんなシーンで歌わせてもらった曲」（西野カナ） 西野カナが『THE FIRST TAKE（読み：ザ・ファースト・テイク）』に初登場。 今回披露するのは、ストレートな歌詞で切ない恋心を綴った代表曲「会いたくて 会いたくて」。 2010年のリリース以降500万ダウンロード、1.4億回ストリーミング再生を超える大ヒットを記