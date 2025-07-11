７月１３日は「飲酒運転根絶の日」です。悲惨な事故をなくそうと、北海道トラック協会による街頭啓発が行われました。１３日の「飲酒運転根絶の日」を前に、北海道トラック協会が主催した啓発活動では、「飲酒運転根絶」を呼びかけるチラシなどをドライバーに配布しました。（啓発活動）「飲酒運転しないように、気をつけてやりましょう」「飲酒運転根絶の日」は、２０１４年７月１３日に小樽市で女性４人が死傷した飲酒ひき