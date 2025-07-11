広島市の平和公園の原爆供養塔に納められている遺骨の引き取りてを探すため、名簿の公開が11日始まりました。11日、広島市役所の1階に掲示されたのは原爆供養塔に遺骨が納められている812人の名簿です。原爆供養塔に納められた約7万人の遺骨のうち、812人は名前などが分かっているものの引き取り手がありません。寄せられる情報は年間10件ほどですが、名簿を見た関係者からの問い合わせで6月、2年ぶりに陸軍に所属していた男性の遺