【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ■MV公開の直前にはInstagram・TikTokにて生配信、MV公開直後には、YouTubeにて”PiKi×『着せ恋』スペシャルコラボ生配信”も決定！ FRUITS ZIPPERの松本かれん、CUTIE STREETの桜庭遥花による新ユニット、PiKi（ピキ）のデビュー曲「Kawaii Kaiwai」（TVアニメ『その着せ替え人形は恋をする』Season 2エンディングテーマ）のMVが、7月11日20時よりPiKiオフィシャルYouTube