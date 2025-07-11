ビックカメラ [東証Ｐ] が7月11日昼(12:00)に決算を発表。25年8月期第3四半期累計(24年9月-25年5月)の連結経常利益は前年同期比23.4％増の255億円に伸び、通期計画の320億円に対する進捗率は79.9％に達し、5年平均の77.5％も上回った。 会社側が発表した第3四半期累計の実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した6-8月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比8.0％増の64.3億円に伸びる計算になる。 直近3ヵ月の