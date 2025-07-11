11日12時現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年9月限は前日比50円安の3万9590円と小幅安で推移。日経平均株価の前場現物終値3万9593.84円に対しては3.84円安。出来高は2万802枚となっている。 TOPIX先物期近は2833.5ポイントと前日比23ポイント高、現物終値比0.43ポイント高で推移。 ○主要先物価格・正午時点 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物 39590