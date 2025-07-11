広島県庄原市西城町で、「ヒバゴンネギ」のブランドで生産している青ネギの出荷が最盛期を迎えています。広島県庄原市西城町では10戸の農家が、まちのキャラクターとなっている「ヒバゴン」の名前を付けた特産の青ネギを生産しています。鮮やかな色と強い風味が特徴で今年も品質の良いネギが育っているということです。■仁井農園 仁井慎介さん「冷たいそうめんとか冷奴とかに、たくさんどさっとかけて食べてもらいたい」「