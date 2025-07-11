新潟市秋葉区で子どもたちが自由に遊び、学べる場を提供しようという取り組みが始まりました。 新潟市が始めた子どもの居場所づくり事業『ワクワク金津広場』。秋葉区には児童館がなく、子どもたちが安心して遊べる場所をつくるのが目的です。7月4日に初めての会が開かれ、地元の園児や小学生など約40人がボール遊びなどを楽しみました。 ■児童 「楽しいです！」 ■児童 「ちょっと緊張した。みんなで集まれる機会