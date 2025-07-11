バンダイは、ゲーム「ポケットモンスター」の登場キャラクター「ポケモン」が変形するフィギュア「ポケモンチェンジ」を、2025年7月26日に全国の玩具店およびインターネット通販などで発売する。全4種をラインアップ、続々商品化を予定外装パーツを開く、内部のジョイントをひねる、装飾パーツを取り付けるなどの工程を経て形状を変化させ、2種類のポケモンの姿に切り替えて遊べる。サイズは約9〜11センチで、ポケモン本来の姿が損