俳優の眞栄田郷敦が放送中の連続テレビ小説「あんぱん」（月〜土曜・前８時）に出演することが１１日、発表された。連続テレビ小説出演は、今回が初めて。やなせたかしさんモチーフの柳井嵩（北村匠海）が上京した後に出会う天才漫画家・手嶌治虫（てじま・おさむ）を演じる。「鉄腕アトム」、「火の鳥」など数々の名作を生んだ手塚治虫さんをモデルにした役柄に「大変緊張しますがやりがいを感じています。自分から勝手に降