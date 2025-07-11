近畿地方では、今日11日も昼ごろからは局地的に雨雲が発生・発達しやすくなるでしょう。突然の雷雨や激しい雨となるおそれがあります。空模様の変化に十分注意をしてください。昨日10日は大阪市で巨大な雨柱昨日10日は、正午すぎまでは近畿地方に目立った雨雲は見られませんでしたが、午後1時を過ぎてから局地的に雨雲が発生・発達しはじめました。大阪府大阪市でも、10日午後4時前には巨大な雨柱が現れ、突然の雷雨や激しい雨に見