嵐の松本潤が１１日にインスタグラムのストーリーズを更新し、バラエティー番組の出演を告知した。「本日、それスノに出させてもらいます」と、この日午後６時半からＴＢＳ系で放送される「それＳｎｏｗＭａｎにやらせて下さいＳＰ」に出演することを報告した。そして「ニノさん、被ってしまってすみません」と投稿。午後７時から放送される二宮和也ＭＣの日本テレビ系「ニノさん」に配慮し「ちゃんと見るからね」と記した。