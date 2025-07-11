10日、V.LEAGUE MEN（Vリーグ男子）の北海道イエロースターズに所属している出口大聖（24）が、2025-26シーズンからレンタル移籍という形で大同生命SV.LEAGUE MEN（SVリーグ男子）のヴォレアス北海道へ加入することが両クラブの公式サイトで発表された。 出口はミドルブロッカーで、国際武道大学出身。大学卒業後は当時のV.LEAGUE DIVISION2に所属していた大分三好ヴァイセアドラ&#12540