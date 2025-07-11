10日、大同生命SV.LEAGUE MEN（SVリーグ男子）のサントリーサンバーズ大阪は、令和7年度第67回近畿6人制バレーボール総合男子・女子選手権大会（近畿総合）へ参加しないことをクラブ公式サイトで発表した。 近畿総合は8月30日（土）、8月31日（日）に行われ、会場となるのは兵庫県尼崎市のベイコム総合体育館。近畿地区から、クラブチームや、大学、高校など、さまざまなカテゴリ&#12540