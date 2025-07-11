衣類通販大手ZOZOの創業者で、株式会社カブ＆ピース代表取締役社長の前澤友作氏（49）が11日までにX（旧ツイッター）を更新。“納税”に関するTシャツを着用した姿を披露し、反響を呼んだ。前澤氏は9日、自身の個人資産管理会社が東京国税局から2023年3月期までの4年間に計約4億円の申告漏れを指摘されたとの報道を受け、「この度は申し訳ありませんでした」と謝罪するとともに「先日ポストした通り、私は納税義務から逃げも隠れも