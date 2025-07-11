◆第１０７回全国高校野球選手権埼玉大会▽２回戦花咲徳栄１０―０与野＝５回コールド＝（１１日・県営大宮）花咲徳栄は与野に１０―０で５回コールド勝ち。３回戦に駒を進めた。プロ注目のスラッガー田島蓮夢（はずむ）投手（３年）は３打数２安打、１打点。初回に８点を奪い、なお２死三塁で迎えた第２打席では左前適時打。「内野の頭を超える低いバッテイングをいつも意識して」とイメージ通りの安打だった。大会前には