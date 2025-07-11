俳優・日向亘が、20歳の1年間を追いかけたフォトブック『日に向かって、』を、9月10日に発売することを発表した。【収録カット】無邪気すぎ！雪に両手を広げダイブする日向亘今作は、2024年3月18日に20歳を迎えた日向を、春・夏・秋・冬の四季を通して追いかけ、少年から大人へと変化していく貴重な1年を収めている。カメラマンである松井綾音氏とは自然な距離感で撮影。季節ごとにあらゆる場所で無邪気に楽しむ姿はもちろん、