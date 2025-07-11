歌手の西野カナが「THE FIRST TAKE」に初登場し、代表曲「会いたくて 会いたくて」を歌唱した。きょう11日午後10時にプレミア公開される。【写真】大人の女性に雰囲気ガラリ！活動再開を発表した西野カナの新ビジュアル同曲は、ストレートな歌詞で切ない恋心をつづったラブソング。2010年にリリースした。今回はバンドメンバーを迎え、「THE FIRST TAKE」だけのスペシャルなラテンアレンジにて一発撮りでのパフォーマンスを披