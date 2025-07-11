◆第１０７回全国高校野球選手権南北海道大会▽１回戦札幌日大３―１北海道栄（１１日・札幌円山）大会２連覇を目指す札幌日大が３―１で北海道栄を下し、５年連続の８強入り。Ｕ―１８日本代表候補で最速１４８キロ右腕・窪田洋祐（３年）が７回途中１失点で勝利に貢献した。日本ハム・栗山英樹ＣＢＯ（チーフ・ベースボール・オフィサー）らが視察する中、序盤から出力を抑えて丁寧な投球を披露。出塁を許しても３併殺で