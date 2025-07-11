「あのちゃん」こと歌手でタレントの、あのが、10日放送のTBS系「櫻井・有吉THE夜会」（木曜午後10時）に出演。多忙なスケジュールを公開し、共演陣から驚かれた。あのは「これって私だけ？偏った食事をする女」と題した企画に登場。自身の食生活を番組カメラが密着取材するもので、出演シーンの冒頭に当日のスケジュールが紹介された。ナレーションでは「超売れっ子のあのちゃん。この日も、なんと朝10時から翌朝の4時半まで