回転寿司（ずし）チェーン「くら寿司」を運営するくら寿司（大阪府堺市）が、北海道産のサーモンやブリなどが楽しめる「北海道」フェアを7月11日から期間限定で開催します。同日から、人気キャラクター「ちいかわ」とのコラボキャンペーン第2弾もスタートします。「北海道」フェアでは、北海道・積丹半島近辺で獲れた大型サイズの天然ブリを使った「【北海道産】天然ぶり」（280円、以下、税込み）、厳選された真ホッケの身を炙