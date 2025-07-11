ディズニーストアに「ミニーマウス」のトレードマークであるリボンをモチーフにした新コレクション「MINNIE’S DOT RIBBON」が登場！スクールバッグにつけたいぬいぐるみキーチェーンや、お友だちとお揃いで楽しめる雑貨などがラインナップされます☆ ディズニーストア「ミニーマウス」コレクション「MINNIE’S DOT RIBBON」  スケジュール：先行発売日：2025年7月15日（火）より順次先行販売店舗：ディズニーフラ