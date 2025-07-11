2025年7月11日、愛知県の「夏の交通安全県民運動」が始まり、アイドルらが交通事故防止を呼びかけました。11日朝の出発式には、アイドルグループ『僕が見たかった青空』のメンバーで愛知出身の杉浦英恋さんと今井優希さんの2人も参加し、手を上げて道路を渡る「ハンド・アップ運動」や、歩行者優先の運転を心がけることなどを呼び掛けました。夏場はレジャーなどで車を運転する機会が増えるほか、交通量の