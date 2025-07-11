和歌山県白浜町から中国に返還されたパンダについて、四川省の研究施設が4頭そろった新たな映像を公開しました。『「良浜」一家の隔離日記（一）』と名づけられた動画では、先月末、和歌山県のアドベンチャーワールドから中国に返還された4頭のパンダが施設内を歩いたり、ササを食べたりする様子が見てとれます。母親にあたる「良浜」と、その子ども「結浜」「彩浜」「楓浜」の4頭は、先月28日に四川省に到着し、現在は成都の繁殖