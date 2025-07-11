9月開催の東京2025世界陸上の最重要選考競技会である日本選手権が、7月4〜6日に東京・国立競技場で開催された。6日に行われた男子200ｍ決勝は、鵜澤飛羽（22、JAL）が20秒12（無風）の日本歴代4位タイで3連勝し、世界陸上代表内定を決めた。この種目では1975年の友永義治（4連勝）以来の快挙となった。日本記録の20秒03（03年・末續慎吾）更新と、日本人初の19秒台への記録的な期待もあるが、今大会の鵜澤は“強さ”を意識して戦っ