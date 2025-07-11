◇バレーボール ネーションズリーグ2025 予選ラウンド第3週(9日〜14日)全18チームが参加し、各チーム12試合を行うバレーボール女子ネーションズリーグ予選ラウンド(開催国ポーランド＋上位7チームが決勝ラウンド進出)。決勝ラウンド進出が確定した日本は対戦場所を千葉に移して2戦目に挑みました。世界ランク5位の日本は同34位の韓国相手にキャプテンの石川真佑選手がベンチにまわり、元日本代表の大友愛さんの娘である秋本美空選