エルメスのバッグ「バーキン」の初代モデルがフランス・パリのオークションで、およそ14億7000万円で落札されました。ハンドバッグの過去最高の落札額で、日本人が落札したということです。「バーキン」は、およそ40年前、イギリス人俳優のジェーン・バーキンさんがエルメスの会長に「荷物の多い母親のニーズを満たすバッグがない」と話したことで誕生したモデルです。