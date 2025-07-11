バレーボールのネーションズリーグの日本ラウンド第2戦が10日に行われ、前回大会銀メダルの女子日本代表（世界ランク5位）は韓国に（同34位）3ー0（25ー21、27ー25、25ー22）でストレート勝利を収めた。この試合の解説を務めた竹下佳江さん（47）に試合の振り返りと次戦12日ポーランド戦（同4位）の見どころを聞いた。※世界ランキングは7月11日出稿時点【一覧】バレーボール2025年度日本代表選手＆『ネーションズリーグ』日程伊藤