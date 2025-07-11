大阪・関西万博で中国ナショナルデーの式典が行われ、自民党の森山幹事長と中国の何立峰副首相が出席しました。万博での中国ナショナルデーの式典には、自民党の森山幹事長と中国の習近平国家主席の側近と言われる何立峰副首相が出席しました。自民党森山裕 幹事長「日中両国が直面する共通の課題が多く、日中が協力しあうことはアジア、世界の明るい未来につながると信じる」日中友好議員連盟の会長を務める森山幹事長は、