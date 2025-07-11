香南市の県立のいち動物公園で、絶滅危惧種のマンドリルの赤ちゃんが7月12日からの一般公開を前に報道陣にお披露目されました。くりっとした大きな目が印象的な生後2週間のマンドリルの赤ちゃん。香南市の県立のいち動物公園で6月27日に誕生したマンドリルのメスの赤ちゃんは、19歳のオス･リュウと11歳のメス･マンゴーの間に生まれた3匹目で、のいち動物公園では2023年に続き5回目の繁殖例です。普段は母親のマンゴー