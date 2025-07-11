県内の企業に行った景況調査で、2025年春、非正規社員の賃上げを実施した企業の割合が前の年から上昇し、調査開始以降2番目に高い数値となりました。四銀地域経済研究所は2016年から県内企業の賃上げ調査を行っていて、今回は県内に事業所をおく法人240社のうち158社から回答を得ました。2025年春、定期昇給やベースアップといった正社員の賃上げを実施した企業の割合は85.4パーセントで、前の年と比べて1.2ポイント減