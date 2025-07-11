新任の藤川監督の手腕も高く評価されている（C）産経新聞社阪神は7月10日の広島戦（マツダ）に6−3と勝利。これで2リーグ分立後球団最長タイとなる11連勝、2位巨人に9.5ゲーム差をつけ、独走態勢を固め始めた。【動画】打った瞬間の確信弾！佐藤輝明の規格外パワーを物語る一発試合は2回に主砲、佐藤輝明が相手左腕、森翔平のスライダーを捉え、2試合連続となる23号ソロで先制。その後一時逆転を許すものの、7回に打者一巡