きょうの富山県内は朝から広く晴れて各地で夏日となる見込みです。高気圧に覆われた県内は、朝から青空が広がり日差しが照り付けています。セミの鳴き声が響く中、県総合運動公園では木陰で涼む人の姿が見られました。きょう日中の予想最高気温は、富山市で31度、高岡市伏木で30度で、きょうも30度以上の真夏日となりそうです。また、富山市のとやま健康パークのじゃぶじゃぶ池では子どもたちが水遊びを楽しんでいました。き