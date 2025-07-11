夏の高校野球富山大会の試合がきょうから始まりました。県内4球場で1回戦が行われています。夏の高校野球富山大会では、3校による2つの連合チームを含む42校38チームが甲子園を目指します。試合が始まったきょうは1回戦6試合が行われます。このうちボールパーク高岡では、入善高校対富山国際大付属高校の試合が行われ、国際大付属が27対0の5回コールドで勝ちました。今大会は暑さ対策のため完全2部