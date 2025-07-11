お笑いコンビ、おぎやはぎの小木博明（53）矢作兼（53）が10日深夜放送のTBSラジオ「木曜JUNKおぎやはぎのメガネびいき」（木曜深夜1時）に生出演。元TBSアナウンサーで女優の田中みな実（38）について言及した。矢作はネットニュースにあった「『田中みな実が最近モテなくなった』っていう記事もあるよ。誘ってくるのは既婚者ばかり。めっちゃショック。なぁ。だって彼氏がいるじゃない」と切り出すと、小木は「あれってどうな