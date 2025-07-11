»ä¤¿¤Á¤ÎÆü¾ï¤Ë¡¢Ì¤ÃÎ¤È¤ÎÁø¶ø¤Ø¤Î´î¤Ó¤ä´õË¾¤Î¸÷¤ò½É¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ï¥¯¥ê¥¨¥¤¥·¥ç¥ó¤ÎÎÏ¡£Âè27²óÌÜ¤È¤Ê¤ë¡¢FASHION HEADLINE¤Î¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼Ï¢ºÜ¡ÖOur Fashion Story¡×¤Ï¡¢¥¹¥Æ¥é ¥Þ¥Ã¥«¡¼¥È¥Ë¡¼¡ÊStella McCartney¡Ë¤Ë¥Õ¥£¡¼¥Á¥ã¡¼¡£º£µ¨¤Î¥¹¥Æ¥é ¥Þ¥Ã¥«¡¼¥È¥Ë¡¼¤Î¡È¥í¥Ã¥¯¥í¥¤¥ä¥ê¥Æ¥£¡É¤È¤¤¤¦¥¹¥Ô¥ê¥Ã¥È¤Ï¡¢¶¯¤µ¤ÈÍ¥¤·¤µ¡¢È¿¹ü¤ÈÄ´ÏÂ¤òÆ±»þ¤ËÅ»¤¦¤È¤¤¤¦¸½Âå¤Î¥¢¥Æ¥£¥Á¥å¡¼¥É¤ò±Ç¤·½Ð¤·¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Ï¡¢ ¥¹¥Æ¥é ¥Þ¥Ã¥«¡¼¥È¥Ë¡¼ 2025