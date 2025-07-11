シンガポール航空は、「SQ ワンダーラスト ゆとり割」を7月15日午前10時から22日まで実施する。東京/羽田・東京/成田・名古屋/中部・大阪/関西・福岡発着21都市行きのビジネスクラス、エコノミークラス往復航空券が対象で、最大17％が割引となる。最大割引率となるのはクリスフライヤー会員かつMastercard支払い。往復総額運賃は以下の通り。出発期間は9月1日から2026年7月5日まで。予約クラスはビジネスクラスが「D」、エコノミー