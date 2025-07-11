わんこへの愛に溢れる投稿がInstagramアカウント「takasan_kickboxing_historian」に投稿されました。投稿は記事執筆時点で87万5000再生を突破、「えーすごい！賢い！」「ほんとに会話が成立してる」「うちの柴犬こんなことできない」と人気を集めています。 【動画：寝る時間になったので『もうねんねだよ』と犬に伝えた結果…人の子のような『愛に溢れている光景』】 柴犬に指示を出す Instagramアカウント「takasan_ki