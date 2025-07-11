Instagramアカウント『hanarin8686』に投稿されたのは、2頭の大型犬が犬用ドアを通って部屋に入ってくる様子です。最初に入ってきた大型犬はスムーズに犬用ドアを通ってこれたそう。しかし、2番目に入ってきた大型犬は、犬用ドアが外れて胴体に引っかかってしまったのだとか…！投稿は13万再生を突破、4000件以上のいいねがつくこととなりました。 【動画：庭で遊んでいた3頭の大型犬→網戸につけた『犬用ドア』で部屋に入