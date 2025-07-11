宮崎交通は、高速バス「マンゴーライナー」の運行を7月14日に開始する。宮崎駅〜鹿児島空港間を結ぶ高速バス。鹿児島空港の国際線ダイヤにあわせて、日曜を除く週6往復を運行する。鹿児島空港行きは宮崎駅を午前7時55分に出発し鹿児島空港に午前10時5分に到着する。宮崎駅行きは鹿児島空港を午後0時半に出発し、宮崎駅には午後2時25分に到着する。途中、宮交シティ、都城北、高原インターチェンジ（IC）、小林IC、飯野IC、えびのIC