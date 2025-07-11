ストーカー規制法違反の疑いで、聖籠町に住む会社員の男（34）が11日、逮捕されました。警察の調べによりますと、男は5月下旬から7月上旬にかけ、30代女性の携帯電話に数十回にわたりメッセージを送信し、面会や交際を要求したり、女性の行動を監視していると思わせるようなことを告げるなどのストーカー行為をした疑いです。女性から被害の相談があり、警察が捜査していました。2人は面識ある関係