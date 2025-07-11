X（旧Twitter）で話題になっているのは、短期間でおじいちゃんとおばあちゃんを亡くした柴犬さんのお姿。祭壇の前で見せたまさかの光景は記事執筆時点で262万回を超えて表示されており、6.5万件のいいねが寄せられることとなりました。 【写真：短期間でおじいちゃんとおばあちゃんを亡くした犬→祭壇の前で…思わず涙する『まさかの行動』】 短期間でおじいちゃんとおばあちゃんを亡くした犬 Xアカウント『@hana66679325』に投