俳優の堤真一（61）が11日放送のNHK「あさイチ」にVTR出演。後輩俳優について語る場面があった。この日の「プレミアムトーク」には、俳優の山田裕貴がゲスト出演。映画「木の上の軍隊」（監督平一紘、25日公開）で山田とダブル主演を務めた堤は、「今から悪口言いまくります」といたずらっぽく笑い、VTRに登場した。山田との出会いは約10年前。「うちに、知り合いの役者さんと一緒に遊びに来て」ときっかけを明かし、山田に