2025年5月2日から4日にかけて、中国・北京市で『Strawberry Music Festival 2025 in Beijing（以下、SMF北京）』が開催された。中国の大都市を含む全土で、年間で複数回にわたって開催される『Strawberry Music Festival』には、中国国内で人気のアーティストから、日本のアーティストも多数が出演する。 【画像】広大な北京世園公園に敷設された音楽フェス 『SMF北京』では、新しい学校のリーダー