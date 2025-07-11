大阪・関西万博の中国ナショナルデーの式典を前に、自民党の森山幹事長と中国の何立峰副首相が会談。日本産牛肉の輸入停止措置の撤廃や、ジャイアントパンダの貸与などが話し合われたとみられます。万博での中国ナショナルデーの式典には、自民党の森山裕幹事長と中国の習近平国家主席の側近と言われる何立峰副首相が出席しました。自民党・森山裕幹事長「日中両国が直面する共通の課題は多く、こうした課題解決のために日中両国が