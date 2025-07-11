【エルサレム＝作田総輝】米紙ニューヨーク・タイムズは１０日、イランが地下に貯蔵していた濃縮度６０％のウランの一部が、米国とイスラエルによる６月の攻撃を免れて残存していると、イスラエルが結論づけたと報じた。イランの核技術者がアクセスできる可能性があるという。イスラエル高官の話として伝えた。イスラエルは６月１３日、イランの核施設への攻撃を始め、米国も同２２日、濃縮度６０％のウランを貯蔵しているとみ