ロングテールを意味するコーダルンガの称号イタリアのパガーニから新たなニューモデル、『ウアイラ・コーダルンガ・スピードスター』がリリースされた。これは2023年のコンコルソ・ディ・エレガンツァ・ヴィラ・デステにおいてデザインアワードを受賞した、『ウアイラ・コーダルンガ』のオープンエアバージョン。【画像】美しさはまさに芸術品！10台限りのパガーニ・ウアイラ・コーダルンガ・スピードスター全20枚ロングテールを