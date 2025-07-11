雨が少なく気温が高い日が続いた影響で、小国町ではおとといから夜間の給水制限が行われています。 【写真を見る】雨量は去年の半分以下に...小国町で夜間の給水制限今後もまとまった雨期待できず（山形） この対応はしばらく続くということです。 小国町役場によりますと今年は町内の水源に関わる６月以降の雨の量がおととしと去年に比べ半分以下になっているということです。 また気温が高い日が続いたことから水の使用量